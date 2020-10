Ein Trickdieb hat am Dienstag einem 77-Jährigen in der Pfingstweide die Armbanduhr gestohlen. Gegen 14.50 Uhr hatte der Mann an der Wohnungstür des Seniors in der Athener Straße geklingelt und sich nach der Telefonnummer eines Pannendienstes erkundigt. Der Senior ließ den Mann in die Wohnung. Der Täter breitete dort auf einem Tisch einen Stadtplan aus. Nachdem ihm der 77-Jährige geholfen hatte, verließ der Unbekannte die Wohnung wieder. Anschließend stellte der Senior fest, dass seine Armbanduhr verschwunden war, die auf dem Tisch gelegen hatte. Die Uhr hatte einen Wert von 280 Euro. Der Dieb war zwischen 45 und 50 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und hatte einen Drei-Tage-Bart und eine Glatze. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.