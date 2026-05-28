In Limburgerhof taucht ein Koffer voller Geld auf. Ein Fall für die Steuerbehörden, ist der Dienststellenleiter überzeugt. Kommissar Reiner Palzki hat einen anderen Verdacht.

Es hätte so ein schöner Tag werden können. Die Sonne strahlte über der Pfalz und die Welt schien eigentlich in Ordnung. Der Morgen begann wie ein völlig gewöhnlicher Arbeitstag, geprägt von büromäßiger Routine, einer gewissen Langeweile und ständigen Blicken auf den Wandkalender. Dort war nämlich mein in weiter Ferne anstehender Jahresurlaub mit einem dicken roten Filzstift markiert. Seit Tagen belastete meine Kollegen und mich kein einziges erwähnenswertes Kapitalverbrechen, was eigentlich ein Grund zur Freude gewesen sein sollte.

Im Prinzip war dieser Zustand jedoch schlecht für KPD, wie wir unseren Dienststellenleiter Klaus P. Diefenbach nannten. Die Flaute ruinierte seine Verbrechensstatistiken, die er täglich mit kreativem Aufwand nach eigenem Gutdünken zusammenbastelte. KPD war nämlich der festen Überzeugung, dass er als Chef im Vergleich zu anderen Kriminalinspektionen umso besser dastand, je mehr schwere Straftaten wir zu bearbeiten hatten. Dass in seinen Berichten die Aufklärungsquoten unserer Inspektion regelmäßig die Marke von 150 Prozent überschritten, schien ihn in seinem Tatendrang nur noch weiter zu bestärken.

Druckstellen vom vielen Sitzen

Für uns Untergebene, wie er seine Mitarbeiter stets bezeichnete, war das Fehlen von echten Verbrechen hingegen ein Segen. Wir konnten stressfrei den liegengebliebenen Papierkram abarbeiten oder uns längst überfälligen Aufgaben widmen. Darunter etwa das Entkalken der Kaffeemaschine oder die akribische Aktualisierung der Preislisten der örtlichen Pizzalieferdienste. Diese nicht allzu dringenden Tätigkeiten zehrten jedoch auf Dauer an der eigenen Motivation, was schließlich zu gepflegter Langeweile und schmerzenden Druckstellen vom vielen Sitzen führte.

So hätte es auch an diesem Tag weitergehen können, wäre es nicht ganz anders gekommen. Als mein Kollege Gerhard Steinbeißer kurz vor der Mittagspause freudestrahlend in mein Büro platzte, dachte ich zuerst fälschlicherweise, er hätte einen noch günstigeren Pizzalieferanten mit besserer Salami entdeckt. Doch weit gefehlt. „Komm mal mit rüber zu KPD. Es ist wieder absolut oberpeinlich, wie der sich gerade aufführt“, sagte er, während er sich förmlich vor Lachen bog. Da ich grundsätzlich alles befürwortete, was meinen unliebsamen Chef in irgendeiner Form in Misskredit brachte, folgte ich Gerhard sofort.

Alles voller Geldscheine

KPD stand mit zwei weiteren Beamten vor einem massiven Tisch in seinem luxuriös ausgestatteten Großbüro. Darauf war ein gewaltiger Koffer platziert. „Gut, dass Sie kommen, Palzki. Sie müssen gemeinsam mit uns aufpassen, bis der Sicherheitsdienst kommt, um das Geld abzuholen“, begrüßte er mich mit einer Wichtigkeit, als hinge das Schicksal der gesamten Pfalz davon ab. Zuerst verstand ich überhaupt nichts. Aber als KPD den Koffer öffnete, starrte ich auf Unmengen von Geldscheinen.

Packenweise lagen dort 100-Euro-Scheine neben 500ern und beeindruckenden 1000-Euro-Scheinen – wobei die ganz großen Scheine im Koffer deutlich überwogen. „Da staunen Sie, was? Das ist alles Schwarzgeld, es ist ja fast unglaublich“, sagte KPD triumphierend. „Ist das etwa Ihr privates Geld?“, fragte ich meinen Chef ganz direkt. Ich wusste, dass er gerne mehrere Schwarzgeldkassen unterhielt, in denen etwa die Bußgeldbarzahlungen von ertappten Temposündern landeten.

Ein Fall für die Steuerfahndung?

„Sind Sie vollkommen verrückt geworden, Palzki?“, schrie er mich an, während sein Gesicht sich rotfärbte. „Das müssen viele Millionen Euro sein. So viel würde ich niemals in meinem Etat zwischenparken – obwohl man davon ja glatt ein neues, repräsentatives Inspektionsgebäude bauen könnte.“ Für einen kurzen Moment wurde sein Blick ganz selig. Wahrscheinlich wurde ihm gerade bewusst, dass so eine Verwendung des Geldes eigentlich gar nicht so abwegig wäre.

„Nein“, sagte er schließlich, „das Geld haben meine Untergebenen vorhin gefunden – ausgerechnet im ,Wellness-Tempel zur goldenen Alge’ in Limburgerhof, von wo ich doch regelmäßig meine regenerierenden Gesichtsmasken beziehe.“ Ich machte einen Schritt in Richtung des Koffers, doch KPD verstellte mir sofort den Weg. „Den Koffer und das Geld darf absolut niemand berühren. Ich will mir nicht nachsagen lassen, dass sich einer meiner Untergebenen an dem Fund bereichert hat, bevor das Geld in einer halben Stunde zu einer Bank gebracht wird.“

KPD machte ein betrübtes Gesicht. Er werde sich wohl auf die Suche nach einem neuen Lieferanten für seine Algenmasken machen müssen, wenn die Steuerfahndung den Laden erst einmal übernommen habe, klagte er. „Das glaube ich nicht“, kommentierte ich seine Rede trocken. KPD sah mich erstaunt an. „Was glauben Sie nicht? Ich werde ganz bestimmt ein anderes Kosmetikstudio finden“, entgegnete er beleidigt.

„Das meine ich nicht“, konterte ich mit einem breiten Grinsen. „Aber die Steuerfahndung wird sich für dieses Geld ganz bestimmt nicht interessieren. Die Sache fällt viel eher in unser eigenes Ressort.“

Lösen Sie den Fall?

Wissen Sie, was Palzki aufgefallen ist, das sein Chef übersehen hat? Schicken Sie die Lösung mit Ihrem Namen und Ihrer Anschrift per E-Mail an palzki@rheinpfalz.de. Einsendeschluss ist am Montag, 15. Juni. Zu gewinnen gibt es einen signierten Krimi von Harald Schneider.

Auflösung

In „Palzki und das Handy-Drama“ konnte unser Kommissar den vermeintlich Entführten schnell entlarven. Friedhelm behauptete, drei Wochen lang in einem Keller ohne Kontakt zur Außenwelt gefangen gewesen zu sein. Gleichzeitig berichtete er, sein Handy habe ständig geklingelt. Doch: Bei den ständigen Anrufen seiner Frau hätte das Handy keine drei Wochen durchgehalten. Das ist auch Boris von Krueger aus Neuhofen und Regina Reinhardt aus Ludwigshafen aufgefallen. Herzlichen Glückwunsch!