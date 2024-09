Spektakuläre Akrobatik, Glamour und von Starkoch Harald Wohlfahrt zubereitete Menüs sind die Markenzeichen des Mannheimer Palazzo. Die Varieté-Show im Zelt startet am 26. Oktober in die Wintersaison – mit bekannten, aber auch vielen neuen Gesichtern.

„Palazzo ist ein Komplettpaket. Eines der Kernstücke ist neben den von Harald Wohlfahrt kreierten Menüs natürlich das Showprogramm“, sagt Rolf Balschbach, Produzent und Geschäftsführer der Palazzo Varieté GmbH, bei einer ersten Vorschau auf die im Herbst startende Show. Für das Programm ist maßgeblich Stefan Huber als künstlerischer Leiter zuständig. „Aber es fließen Ideen und Vorstellungen von uns allen ein. Einer allein könnte das gar nicht stemmen“, erklärt Balschbach.

Der Spiegelpalast am Taylor-Park öffnet ab 26. Oktober seine Türen. Dann sollen Abend für Abend Basketball-Freestyle und akrobatisches Slam-Dunking sowie Rope-Skipping auf höchstem Niveau für Tempo sorgen. Neben diesen energiegeladenen Momenten gibt es ruhige Darbietungen wie den poetischen Tanz von Valerie Inerty im großen Reifen oder die kraftvolle und dennoch elegante Handstandakrobatik von Ivan Peres. Eine wunderbare Symbiose aus Tempo und Ausdruck in einer Tanznummer zeigen Luis und Manuela mit Salsa und Contemporary.

Durch das Programm führt in diesem Jahr mit Patrick Lemoine ein vielseitiger Künstler, der Comedy, Jonglage und Wortakrobatik ebenso beherrscht wie den Tanz. Damit passt er gut zum glamourösen Palazzo-Revue-Ensemble, das aus neun Tänzerinnen besteht und von Rhiannah Kitching exklusiv für die Palazzo-Show ausgestattet wird. Die 200 neuen Kostüme seien zu 80 Prozent handgefertigt, berichtet Stefan Huber. „Rhiannah Kitching macht alle tänzerischen Choreografien, die wir sehr gut mit den Showacts abstimmen können.“ Man setze auf fließende Übergänge statt einer Aneinanderreihung von Programmpunkten.

Dass sie sich nicht auf Erfolgen ausruhten, sondern nach jeder Saison überlegten, was sie neu oder anders machen könnten, betonen Balschbach, Mitproduzent Gregor Spachmann und Mitgeschäftsführer Tommy Balschbach. Die Gäste sollen von der Buchung bis zum Service optimal bedient werden. Auch in die Küchenausstattung habe man investiert.

Mit der Palazzo-Show und den neuen Veranstaltungen, die am neuen Standort am Taylor-Park möglich seien, wolle man ein jüngeres Publikum ansprechen und zugleich die Stammgäste abholen, sagt Tommy Spachmann. Palazzo-Wiederholungstäter dürfen sich mit Pianist Rick Coleman auf bekannte Gesichter freuen. Das gilt auch für Sänger Rüdiger Skoczowsky, der diesmal die Spanierin Sandra Groove an seiner Seite hat.

Noch Fragen?

Tickets für die Palazzo-Show sind ab 69 Euro unter Telefon 01805 609030 und im Netz unter www.palazzo-mannheim.de erhältlich. Auf der Homepage finden sich weitere Informationen zu den Menüs und zum Programm. Letzteres beginnt jeweils um 19 Uhr (sonntags 18 Uhr), Einlass ist 90 Minuten vorher.