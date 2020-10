Gerade erst ist das Programm für die neue Spielzeit der Show Palazzo in Mannheim vorgestellt worden. Am 19. November sollte es losgehen. Nach dem Corona-Gipfel am Mittwoch ist klar: Daraus wird nichts. Die Maßnahmen, die Bund und Länder im Kampf gegen das Virus beschlossen haben, treffen auch die Veranstalter der Dinner-Show Palazzo. Nun hoffen die beiden Palazzo-Produzenten Rolf Balschbach und Gregor Spachmann mit der neuen Saison am 1. Dezember starten zu können. Keiner kann derzeit wohl sagen, wie realistisch das ist. Balschbach: „Wir wünschen uns alle, dass die beschlossenen Einschränkungen dazu führen, dass wir ab dem 1. Dezember mit unseren aufwendigen perfekten Hygienemaßnahmen in die neue Saison starten können.“ Alle Tickets für die Vorstellungen vom 19. bis 30. November sollen auf einen späteren Zeitpunkt umgebucht werden können. Das Ende der Saison wird nun mit dem 17. Januar 2021 angegeben.