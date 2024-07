„Qualitätsoffensive“ lautet das zentrale Wort der kommenden Wintersaison, und die Palazzo-Macher lassen wissen: „Wir versuchen in allen Bereichen, immer noch eine Schippe draufzulegen“. Es gelte, die Besten zu gewinnen. Für das Menü ist das mit Spitzenkoch Harald Wohlfahrt längst geglückt. Seit vielen Jahren zeichnet er für das Gourmetmenü verantwortlich.

Die Kreation der Saison 2024/2025 besteht aus vier Gängen und beginnt mit einem Tomaten-Oliven-Tatar auf cremiger Guacamole mit lauwarmem Parmesanschaum, gefolgt von einem Thai-Curry-Risotto mit Knuspergarnelen und Kaffir-Limetten-Schaum. Im Hauptgang wird ein rosa gegartes Medaillon vom Kalb mit Kräuter-Senf-Kruste an Pastinakenpüree mit glasiertem Wurzelgemüse und Rosmarinjus serviert. Den Abschluss macht ein Schokoladensoufflé mit flüssigem Kern. Der süße Klassiker wird begleitet von Vanille-Ananas-Tartar und Buttermilcheis. In der vegetarischen Variante ersetzt im zweiten Gang Knuspertofu die Knuspergarnelen und geschmorter Kürbis das Kalbsmedaillon im Hauptgang.

Dass die Zusammenstellung einer solchen Menükomposition ihre Zeit braucht, macht Palazzo-Produzent Gregor Spachmann deutlich. „Das Menü soll modern sein, optisch ansprechend und den Geschmack möglichst vieler treffen“, sagte er bei der Präsentation der kulinarischen Köstlichkeiten in der S-Bar der Sparkasse Rhein-Neckar Nord in Weinheim. So viele Termine wie diese Mal hätten sie noch nie zusammen gehabt, bis das Menü stand, verriet er. Nicht allein Qualität, Optik und Geschmack geben dabei den Ausschlag. Die Umsetzbarkeit mit eng getakteten Zeitabläufen muss ebenfalls gewährleistet sein. Denn anders als in der Restaurantküche müssen die einzelnen Gänge punktgenau serviert werden.

Spiegelpalast optisch neu gestaltet

Daher wurde in die Modernisierung des Küchenequipments investiert und früh mit der Suche nach Personal für Küche und Service begonnen. „Wir haben alle Spitzenpositionen qualifiziert besetzen können“, berichtet Palazzo-Produzent und Geschäftsführer Rolf Balschbach von der erfolgreich verlaufenen Suche nach einen Team, das pünktlich zum Start der Palazzo-Saison Ende Oktober perfekt aufeinander eingespielt sein soll, um jeden einzelnen der rund 60.000 Gäste, die im Laufe der Spielzeit erwartet werden, zufriedenzustellen. Zur Qualitätsoffensive gehören darüber hinaus eine neue Klimatisierung sowie eine optische Neugestaltung des Spiegelpalastes inklusive Empfangs-Foyer sowie des gesamten Außenbereichs, kostenfreies Parken und ein eigener Palazzo-Taxistand auf dem Vorplatz. Die Eintrittspreise bleiben dabei unverändert.

Gewissermaßen als Vorkoster kamen jetzt Sponsoren, Geschäftspartner und Pressevertreter zum Zuge. Sommelière Natalie Lumpp präsentierte passend zum Menü ausgewählte Weine, darunter auch einige sogenannte Piwi-Weine – pilzwiderstandsfähige Rebsorten wie den Muscaris, eine Kreuzung aus Solaris und Gelbem Muskateller, die immer mehr an Bedeutung gewinnen würden.

Mittlerweile auch Event-Location

Während mit Hochdruck an der neuen Show gearbeitet wird, etabliert sich der Spiegelpalast darüber hinaus als Event-Location für viele verschiedene Anlässe. Tommy Balschbach, Produzent und Mitinvestor beim neuen Veranstaltungsgelände auf Taylor, berichtete von mehreren Abi-Bällen sowie der Verabschiedung von SAP-Mitbegründer Hasso Plattner. Bereits zum zweiten Mal habe die große Founders League Start-up-Liveshow stattgefunden, bei der sich im voll besetzten Spiegelpalast vier ausgewählte Start-ups einer hochkarätig besetzten Jury und dem Publikum stellten und sich um ein Preisgeld von 10.000 Euro bewarben.

Termine

Der Radio Regenbogen Harald Wohlfahrt Palazzo startet ab 26. Oktober. Tickets für Show und Menü sind ab 69 Euro unter der kostenpflichtigen Hotline 01805 609030 und unter www.palazzo-mannheim.de erhältlich.