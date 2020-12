Am Donnerstag gegen 14.10 Uhr ist ein Paketzusteller mit seinem Fahrzeug in der Emil-Heckel-Straße in Mannheim-Neckarau mit einem geparkten Wagen kollidiert. Dabei verursachte er laut Polizei einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Mann flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Unfall jedoch und meldete diesen der Polizei. Kurze Zeit später verursachte der Paketzusteller einen weiteren Unfall in der Rheindammstraße, wo die Polizei ihn schließlich stellen konnte.