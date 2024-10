Ein 33-jähriger Paketbote ist laut Polizei am Freitag gegen 15.15 Uhr im Mannheimer Stadtteil Seckenheim bei der Zustellung angegriffen und leicht verletzt worden. Zuvor gab es einen Disput darüber, ob er das zuzustellende Paket in einem Mehrfamilienhaus ins obere Stockwerk zu tragen habe oder es an der Schwelle der Haustür überreichen könne. Der Zusteller kam dem Wunsch des 61-jährigen Hausbewohners letztlich nach und brachte das Paket bis vor dessen Wohnungstür. Dies hielt den echauffierten Mann jedoch nicht davon ab, dem Zusteller ins Gesicht zu schlagen. Die Polizei musste die Auseinandersetzung schlichten. Der 61-Jährige wurde wegen Körperverletzung angezeigt.