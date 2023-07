Wasser hat keine Balken, besagt ein altes deutsches Sprichwort. Und weil das auch die Wassersportler der Paddlergilde und der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) wissen, bieten sie nach mehrjähriger Pause am 9. September auf dem Paddlergilde-Clubgelände an der Großwiesenstraße zwischen Rheingönheim und Altrip am Rheinkilometer 418,3 wieder ein gemeinsames Sicherheitstraining an. Je nach Witterung auf dem Rhein oder im Kiefweiher sollen nach Angaben des Paddlergilde-Vorsitzenden Hans-Peter Kaub Techniken trainiert werden, mit denen die Gefahren beim Schwimmen oder Paddeln minimiert werden können.

Eltern-Kind-Zeltlager

Die vor genau 90 Jahren gegründete Paddlergilde ist in ihrem Jubiläumsjahr besonders aktiv und hat insgesamt 34 Veranstaltungen im Programm. Dazu gehören am 2. und 3. September auch ein Eltern-Kind-Zeltlager auf dem Clubgelände, das Abpaddeln am 24. September auf dem Rhein von Speyer zum Clubhaus als offizieller Abschluss der Saison des Pfälzer Kanuverbands und die gleichlange traditionelle Silvesterfahrt am 31. Dezember. Weitere Infos unter Telefon 06236 30359.