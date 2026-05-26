Die Paddlergilde Ludwigshafen veranstaltet am 8. und 9. August wieder ihr traditionelles Eltern-Kind-Zeltlager auf dem Clubgelände zwischen Rhein und Kiefweiher. „Wir rechnen erneut mit mehr als 20 Teilnehmern in ihren eigenen Zelten“, sagt Jugendleiter Marcus Kempf.

Vor allem für die jüngeren Teilnehmer soll ein abwechslungsreiches Programm geplant werden. Dazu gehören eine nächtliche Fackelwanderung durch die Rheinauen, Spiele sowie Stockbrot am Lagerfeuer. Außerdem steht ein Grill für die Verpflegung bereit.

Die Teilnahme kostet für Erwachsene 15 Euro, für Kinder und Jugendliche 7,50 Euro. Informationen gibt es unter Telefon 0621 54590279 oder 0157 59317303.