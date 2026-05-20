Kanuten aus Baden-Württemberg, dem Saarland und Rheinland-Pfalz werden sich vom 28. bis 30. August auf dem Gelände der Paddlergilde Ludwigshafen am Kiefweiher zu einer „Freundschaftsfahrt der Verbände“ treffen. Dabei geht es unter dem Motto „Vielseitig wie die Pfalz“ nicht nur mit den Booten aufs Wasser, sondern auch an Land ist für ein buntes sportliches und geselliges Programm gesorgt. Nach Angaben der Paddlergilde-Wanderwartin Silvia Adloff sind Kanutouren mit Distanzen zwischen zehn und 20 Kilometern auf dem Rhein und in den Altrheinrevieren von Angelhof, Ketsch und Otterstadt sowie auf dem Kollersee geplant. Das Unterhaltungs- und Bildungsprogramm an Land sieht Exkursionen ins Technikmuseum Speyer, das Kartoffelmuseum Fußgönheim und eine Stadtrundfahrt in Ludwigshafen vor. Zur Unterhaltung gibt es am Kiefweiher eine „Rätseljagd“, auf dem Rhein eine „Rätsel-Rallye“ mit speziellen Aufgaben und auf dem Paddlergilde-Gelände einen Sommerabend mit Grill-Lagerfeuer und Sommerkino. Weitere Infos unter Telefon 0175 1594302. Eine „Freundschaftsfahrt der Verbände“ fand zum letzten Mal vor zehn Jahren bei der Paddlergilde statt, die an Rhein-Kilometer 418,4 als Kanustation des Deutschen Kanu-Verbands (DKV) eine besondere Qualität besitzt.