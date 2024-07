Auf drei Flüssen in Deutschland und Frankreich ist im August die Paddlergilde Ludwigshafen mit ihren Kanuten unterwegs. Vereinsvorsitzender Hans-Peter Kaub leitet am 10. August eine 20-Kilometer-Fahrt auf der elsässischen Moder zwischen Drusenheim und Neuhäusel. Der erfahrene Paddlergilde-Senior Peter Groß (78) ist am 18. August die Nummer eins bei einer Rheinfahrt von Trechtingshausen nach Boppard. Drei Tage lang geht es vom 30. August bis 1. September auf der Saar zwischen Lothringen und Saarland von Saaralbe über Sarreguemines Richtung Saarbrücken bei einer internationalen „Freundschaftsfahrt der Verbände“. Das Vereinsgelände zwischen Kiefweiher und Rhein ist am 24./25. August wieder Schauplatz eines Eltern-Kind-Zeltlagers (Leiter:

Marcus Kempf), bei dem im Vorjahr das gesamte bewirtschaftete Freigelände des Vereins belegt war.