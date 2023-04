Einen Kanuflohmarkt plant die Paddler-Gilde am 22. April von 10 bis 16 Uhr auf ihrem Vereinsgelände in der Großwiesenstraße (Rheingönheim). Die Überlegung: Langlebige Produkte wie Boote, Paddel und weiteres Kanuzubehör sollen nicht voreilig entsorgt, sondern wiederverwendet werden. Kanuanfänger wie Profis sollen sich mit recycelbarem Material eindecken können. Den Flohmarkt sehen die Paddler so als Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Private Verkäufer können sich bis 16. April per Mail an kanuflohmarkt@pgluhafen.de anmelden. Der Eintritt zum Kanuflohmarkt ist frei, Parkplätze für Autos und Kanus sind ausreichend vorhanden. Private Verkäufer, die nicht Mitglieder der Paddler-Gilde sind, zahlen fünf Euro pro Verkaufsstand, Mitglieder sind von der Gebühr befreit.

Im Netz



pgluhafen.de oder auf Facebook: www.facebook.com/pgluhafen.