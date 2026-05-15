Ludwigshafen Packstation: 145 Fächer in Friesenheim

Mithilfe einer Packstation können rund um die Uhr Pakete empfangen und verschickt werden.
Mithilfe einer Packstation können rund um die Uhr Pakete empfangen und verschickt werden.

Pakete rund um die Uhr empfangen und versenden – das geht ab sofort mit der neuen Packstation der DHL im Stadtteil Friesenheim. Wie die DHL Group in einer Pressemitteilung informiert, steht die Packstation beim Aldi-Markt (Eschenbachstraße 71) und hat 145 Fächer. Laut Peter Mayer, Regionaler Politikbeauftragter der DHL Group, betreibt das Unternehmen bundesweit mehr als 17.000 Pack- und Poststationen. Das Automatennetz soll bis 2030 auf rund 30.000 Automaten ausgebaut werden. Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist im Internet unter dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der App-gesteuerten Packstation benötigen Neukunden die Post & DHL App. Unter deutschepost.de/standorte können alle Standorte der Packstationen und Poststationen abgerufen werden.

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