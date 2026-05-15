Pakete rund um die Uhr empfangen und versenden – das geht ab sofort mit der neuen Packstation der DHL im Stadtteil Friesenheim. Wie die DHL Group in einer Pressemitteilung informiert, steht die Packstation beim Aldi-Markt (Eschenbachstraße 71) und hat 145 Fächer. Laut Peter Mayer, Regionaler Politikbeauftragter der DHL Group, betreibt das Unternehmen bundesweit mehr als 17.000 Pack- und Poststationen. Das Automatennetz soll bis 2030 auf rund 30.000 Automaten ausgebaut werden. Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist im Internet unter dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der App-gesteuerten Packstation benötigen Neukunden die Post & DHL App. Unter deutschepost.de/standorte können alle Standorte der Packstationen und Poststationen abgerufen werden.