Bei besten Bedingungen ist Samstagnachmittag im Maudacher Bruch der diesjährige Ludwigshafener Neujahrslauf gestartet worden. Mit insgesamt 200 Teilnehmern war die Veranstaltung der Sandbox Warriors restlos ausgebucht. Wegen der Regenfälle in den vergangenen Wochen bot die 6,3 Kilometer lange Strecke durch das Bruch an einigen Stellen beste Crossbedingungen und bei den Männern schenkten sich insbesondere zwei Teilnehmer nichts. 21:15,6 Minuten zu 21:17,3 Minuten heißt es am Ende im Herzschlagfinale – die Nase vorn hatte mit Nico Steißlinger einer, der auch für den ABC Ludwigshafen antritt und sich erst auf den allerletzten Drücker für den Start entschieden hatte.

