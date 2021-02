Eine 51 Jahre alte Frau ist am Sonntag gegen 14 Uhr in der Hemshofstraße (Nord) bestohlen worden. Laut Polizei stand die Frau vor einer Bank, als sie von einem Mann und einer Frau angesprochen wurde. Die Fremden fragten nach Kleingeld, doch die 51-Jährige verweigerte die Bitte. Das Pärchen ließ aber nicht locker, und die Frau stieß der 51-Jährigen gegen die Schulter. Danach entbrannte eine Diskussion. Als die 51-Jährige schließlich zu Hause war, bemerkte sie, dass ihr Smartphone gestohlen worden war. Die unbekannte Frau ist zwischen 30 und 35 Jahre alt. Sie trug ein schwarzes Kopftuch, eine schwarze Jacke und einen langen schwarzen Rock. Der unbekannte Mann ist ebenfalls zwischen 30 und 35 Jahre alt. Er trug eine schwarze Jacke und dunkelblaue Jeans. Hinweise von Zeugen an die Kripo, Telefon 0621/963-2773.