In der Oggersheimer Notwendestraße hat sich am Montag gegen 21.30 Uhr ein Pärchen geprügelt. Ein Zeuge meldete der Polizei eine handfeste Auseinandersetzung auf offener Straße. Laut dem Zeugen schlug ein Mann auf eine Frau ein. Als die Polizei vor Ort eintraf, war das Pärchen noch da. Beide sagten aus, dass sie in Streit geraten waren. Dabei schlug der 36-jährige Mann der 43-jährigen Frau mehrmals ins Gesicht. Die Frau wehrte sich: Sie warf einen Fahrradkorb und traf den Mann am Kopf. Beide Kontrahenten wurden verletzt. Und beide waren betrunken: Ein Alkoholtest ergab 1,48 Promille bei dem Mann und 0,68 Promille bei der Frau.