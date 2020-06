Ab kommender Woche sollen die Unter-Dreijährigen wieder in die städtischen Kitas zurückkehren. Es ist der letzte Schritt des Drei-Stufen-Modells, das die Stadt zum eingeschränkten Regelbetrieb vorgestellt hatte. Die älteren Kinder werden bereits seit einer beziehungsweise zwei Wochen wieder betreut – aber meist nur an einem Tag in der Woche. Weil die Stadt Eltern entlasten wolle, plane man „bereits Schritte, um weitere Betreuungsmöglichkeiten zu schaffen, sobald die rechtlichen Möglichkeiten dazu bestehen“, heißt es aus der Verwaltung. Deshalb werden für die 35 städtischen Kitas pädagogische Hilfskräfte gesucht. Das hatte auch der Stadtelternausschuss kürzlich gefordert. Nach Meinung des Ausschusses gebe es, trotz Corona, weitaus mehr Betreuungsmöglichkeiten, wenn die Stadt auch auf alternative Räume und unterstützendes Personal zurückgreifen würde. Einige Erzieher gehören zu Corona-Risikogruppen und sind deshalb von der Arbeit freigestellt.

Die Mitarbeiter, die nun gesucht werden, müssen keine pädagogische Ausbildung haben. Voraussetzung sind Interesse und Spaß an der Arbeit mit Kindern und Erwachsenen. Sie sollen die Fachkräfte in den Gruppen unterstützen, um die Aufsichtspflicht zu gewährleisten, sich in Kleingruppen mit Kindern beschäftigen oder bei den Mahlzeiten dabei sein. Kurzbewerbung mit Lebenslauf und Nachweisen an den Bereich Kindertagesstätten. Westendstraße 17, 67059 Ludwigshafen.