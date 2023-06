Fassbieranstich zum Auftakt: Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat zwar zwei Schläge gebraucht, aber sie hat es letztlich geschafft. Am Freitagabend gegen 18 Uhr hat die 60-Jährige wenige Stunden vor dem Feuerwerk mit dem Fassbieranstich das zehntägige Pfalzfest vor der Eberthalle eröffnet. Bis zum 25. Juni werden Zehntausende Gäste erwartet auf dem Rummelplatz mit zahlreichen Fahrgeschäften, musikalischen und gastromischen Angeboten.

Das Programm am Wochenende

Fürs Wochenende kündigt die Marketinggesellschaft Lukom als Mitausrichter des Volksfests neben Veranstalter Andreas Göbel mehrere Programmpunkte an: Am Samstag um 17 Uhr spielen Jens Huthoff & Band im Bier- und Weindorf, ab 21 Uhr legt DJ Isek aus Köln im Bier- und Weindorf auf. Am Sonntag findet um 11.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Auto-Scooter statt, ab 17 Uhr heizt das „Festzeltkommando“ im Bier- und Weindorf ein. Eine der Hauptattraktionen ist das Riesenrad, das spektakuläre Ausblicke bietet. Hoch hinaus geht es auch auf Europas größter reisender Rutschbahn. Mit einer Gesamthöhe von 24 Metern überblickt man einen großen Teil des Ebertparks. Wer während der zehntägigen Messe Geburtstag hat, erhält übrigens generell eine Freifahrt nach Wahl.