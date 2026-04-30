Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz zur Betreuungszeit von Kindern in Kitas übt der Landeselternausschuss harte Kritik. Anders sieht das die Kreisverwaltung.

Nach dem rheinland-pfälzischen Kindertagesstättengesetz soll den Kindern in einer Kita im Regelfall sieben Stunden Betreuung am Stück möglich gemacht werden. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Koblenz hat vor Kurzem allerdings eine Ausnahme festgelegt. Demnach kann im Einzelfall auch eine in der Mittagszeit unterbrochene Betreuungszeit ausreichend sein. Speziell dann, wenn ein Erziehungsberechtigter keiner Erwerbstätigkeit nachgeht oder keine pflegerischen Pflichten erfüllen muss.

Im konkreten Fall ging es um ein 2022 geborenes Kind, das laut Gericht eine Kita im Kreis besucht. Die Betreuungszeit ist montags bis freitags jeweils 7 bis 12 und 14 bis 16 Uhr. Die Mutter des Kindes ist seit der Geburt eines weiteren Kindes noch bis Juli kommenden Jahres in Elternzeit. Im Mai 2025 beantragten die Eltern einen Kindergartenplatz mit einer Betreuungszeit von durchgängig sieben Stunden. Der Kreis habe das abgelehnt. Die darauf folgende Klage der Eltern wies das Verwaltungsgericht ab. Die Eltern legten Berufung gegen dieses Urteil ein.

Das Oberverwaltungsgericht hat diese nach eigener Auskunft zurückgewiesen. Die Begründung: „Das Verwaltungsgericht habe zu Recht angenommen, dass dem Kläger der geltend gemachte Anspruch nicht zustehe. Nach dem rheinland-pfälzischen Kindertagesstättengesetz solle zwar ,regelmäßig’ eine durchgängige Betreuung über sieben Stunden stattfinden. Dies müsse aber nicht ausnahmslos in allen Fällen gewährleistet sein.“ Im Einzelfall sei es möglich, die familiäre Situation bei der Frage nach dem Betreuungsbedarf zu berücksichtigen.

Der Kreis reagierte zufrieden auf den Richterspruch aus Koblenz: „Das Verfahren ist uns bekannt, das Urteil auch. Für uns als Bedarfsplanungsbehörde ist es von großer Bedeutung, dass das OVG hier eine notwendige und richtige Klarstellung der Rechtslage vorgenommen hat, die über den Einzelfall und den Rhein-Pfalz-Kreis hinaus Relevanz hat“, teilt die Kreisverwaltung mit.

Scharfe Kritik am Urteil des Oberverwaltungsgerichts übt derweil der Landeselternausschuss (LEA). Er zeigt sich in einer Pressemitteilung „entsetzt über das Urteil“. Der LEA bezeichnet das Urteil als „gravierenden Rückschritt für Kinderrechte und Chancengleichheit“. Das rheinland-pfälzische Kita-Gesetz sei keine isolierte Regelung, sondern basiere auf dem Sozialgesetzbuch (SGB) VIII schreibt der LEA weiter. Dieses Bundesgesetz gebe den Rahmen für die Kindertagesbetreuung vor und stelle klar: Der Rechtsanspruch richte sich an das Kind und diene seiner Förderung, Bildung und sozialen Teilhabe.

„Dieses Urteil ist ein Skandal. Die alleinige Verknüpfung des Rechtsanspruchs eines Kindes mit der Erwerbstätigkeit der Eltern ist schlicht falsch. Kinder haben ein Recht auf Bildung und Teilhabe unabhängig davon, ob ihre Eltern arbeiten oder nicht“, wird Annegret Neugschwender, Vorsitzende des LEA, in der Pressemitteilung zitiert. Sie befürchte außerdem, dass die Entscheidung vor allem Kinder aus benachteiligten Familien treffen werde.

Für den LEA dränge sich der Eindruck auf, dass das Gericht die klare gesetzgeberische Zielsetzung bewusst beiseitegeschoben habe, um Kommunen vor weitergehenden Ansprüchen zu schützen. „Ein solches Vorgehen darf von Gerichten nicht erwartet werden. Hier geht es um die Rechte von Kindern und nicht um die Entlastung kommunaler Haushalte“, kritisiert Neugschwender. Der Landeselternausschuss Rheinland-Pfalz fordert daher im Rahmen der Evaluation des Kita-Gesetzes eine klare gesetzliche Präzisierung: verlässliche durchgängige Betreuungszeiten, Zugang zu Mittagessen für alle Kinder und einen konsequent kindzentrierten Rechtsanspruch.