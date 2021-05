Trimmy kennt fast jeder. Das Maskottchen der Trimm-Dich-Bewegung ist genauso beliebt wie Thomas Müller vom FC Bayern München. Während Trimmy noch in aller Munde ist, geraten dagegen andere Ideen der Trimm-Dich-Bewegung in Vergessenheit.

Trimmy, das pausbäckige Maskottchen der Trimm-dich-Kampagne des Deutschen Sportbunds (heute Deutscher Olympischer Sportbund) mit fröhlichem Lächeln und hochgerecktem Daumen, feierte vergangnes Jahr seinen 50. Geburtstag. Die Figur, die einst die wohl größte und erfolgreichste Sozialkampagne Deutschlands als Gesicht verkörperte, ist aber nach wie vor omnipräsent. 350.000 Plakate wurden damals geklebt, 1,8 Millionen Infohefte verteilt. Nach gut zwei Jahren kannten 94 Prozent der Westdeutschen das Männchen mit dem eckigen Kopf. Beim Deutschen Olympischen Sportbund in Frankfurt wurde Trimmy ein Denkmal gesetzt. Bis vor nicht allzu langer Zeit warben namhafte deutsche Firmen mit dem Maskottchen. 2014 kannten noch 50 Prozent der Deutschen das Maskottchen. Nicht nur das: Bei einer Umfrage des Deutschen Olympischen Sportbundes 2019 kam heraus, dass Trimmy genauso beliebt ist, wie der deutsche Fußballprofi Thomas Müller vom FC Bayern München.

Nicht nur Trimmy wurde in den 1970er Jahren geboren, sondern zeitgleich entstanden bundesweit sogenannte Trimm-dich-Pfade, um Sport für alle Menschen – auch außerhalb der Sportvereine – zu ermöglichen. Zwei davon sind in Ludwigshafen noch übrig geblieben: der Trimm-dich-Pfad im Stadtpark auf der Parkinsel und ein inzwischen in die Jahre gekommener im Maudacher Bruch.

Einfach, aber effektiv: das sind die Trimm-dich-Pfade.

Auf einem meist in einem Wald oder Park gelegenen Rundkurs befinden sich in regelmäßigen Abständen simpel gestaltete Turngeräte, wie beispielsweise Klimmzugstangen, Baumstümpfe zum Bockspringen oder auch Ringe zum Turnen. Die Anlagen sind öffentlich und können von jedermann genutzt werden – ein Outdoor-Fitnessstudio „fer umme“. Der erste Trimm-dich-Pfad wurde 1962 in Münster gebaut und trägt noch heute den Beinamen „Schweißtropfenbahn“. Auch unsere europäischen Nachbarn kennen den Trimm-dich-Pfad, allerdings unter anderen Namen. Die Schweizer sprechen vom Vitaparcours, die Österreicher von der Forstmeile. Der Trimm-dich-Pfad fordert sämtliche konditionelle Fähigkeiten. Neben Kraft, Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit wird auch das Herz-Kreislauf-System auf dem Trimm-dich-Pfad gestärkt. Nicht zuletzt ist Bewegung an der frischen Luft immens wichtig, um ganzjährig das Immunsystem zu stärken.

Einfache Mittel, große Wirkung

Der Trimm-dich-Pfad auf der Parkinsel befindet sich in einem erstaunlich guten Zustand und liegt idyllisch mitten im Stadtpark. Große, alte Bäume spenden vor allem in den heißen Sommermonaten Schatten. Okay, die Schilder stammen noch aus der Anfangszeit, haben größtenteils vermutlich schon fast fünf Jahrzehnte auf dem Buckel. Nostalgie pur eben… Wer den blauen Tafeln durch den Stadtpark folgt, kann die rund 1600 Meter lange, durchaus profilierte Runde nicht verfehlen.

Damit sich beim Training niemand übernimmt, informiert die etwas verblichene Starttafel, die sich im Stadtpark zwischen der Parkstraße und dem Vereinsgelände des TFC Ludwigshafen befindet, über die richtige Dosis Sport. Familien absolvieren die Übungen verständlicherweise nicht genauso oft wie austrainierte Sportler. Die Strecken zwischen den einzelnen Tafeln kann gehend, walkend (Einsteiger) oder joggend (Fortgeschrittene) absolviert werden.

Was heute „frog jumps“ heißt und Teil des plyometrischen Trainings (Schnellkrafttraining) ist, nennt sich beim Ludwigshafener Trimm-dich-Pfad schlicht „Froschhüpfen“ und ist Übung Nummer sechs. Ein Baumstamm zwingt den Sportler dazu, entsprechend hoch zu springen. Vor allem im Sommer sind einige Geräte dauerbelagert: Crossfit- und Calisthenics-Fans toben sich an den Klimmzug- und Hangelstangen aus. Seitliches Armkreisen ein- und auswärts und die „Windmühle“ sorgen für zwischenzeitliche Entspannung, ehe dann wieder beim „Aufsteiger“ die Oberschenkel- und Gesäßmuskeln ordentlich „brennen“.

Die Bezeichnung Trimm-dich-Pfad mag altbacken klingen, der ganzheitliche Ansatz der Trimm-dich-Kampagne aus den 1970er Jahren aber ist aktueller denn je,