Der Otto-Ditscher-Preis für Buchillustration, den der Rhein-Pfalz-Kreis alle vier Jahre vergibt, geht an den in Berlin lebenden Künstler Klaus Zolondowski. Die Jury verleiht ihm die mit 7.500 Euro dotierte Auszeichnung für seine Tuschezeichnungen zu Patrick Süskinds Roman „Das Parfum“, heißt es in der Pressemitteilung. Dem Künstler, so die Jury, sei es „gelungen, den vielschichtigen Roman in einer stilistisch geschlossenen Form mit seinen technisch versierten und stimmungsvollen Zeichnungen zu durchdringen“. Der Förderpreis wurde diesmal altersunabhängig Anerkennungspreis – mit 1500 Euro dotiert – an die in Haan lebende Künstlerin Uta Clemens für ihre Illustrationen des Textes „Die Vegetarierin“ der koreanischen Autorin Han Kang vergeben. „Mit sensiblem, facettenreichen Strich gelingt es der Künstlerin, der kafkaesken Geschichte über Scham und Begierde, Macht und Obsession durch ihre in einer Mischtechnik von druckgraphischer und gezeichneter Linien gehaltenen Graphiken in eigenständiger Manier gerecht zu werden.“