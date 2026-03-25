Die Jury des Otto-Ditscher-Preises hat die Preisträger für das Jahr 2026 im Bereich Komposition benannt; der Kreistag hat der Entscheidung zugestimmt. Der erste Preis geht an Tomás Cabado aus Mainz für sein Werk „Pilzlampe“. Damit verbunden ist ein Preisgeld von 2500 Euro. Der zweite Preis, mit 1500 Euro, soll an Veronika Frisch ebenfalls aus Mainz für „Late Summer Latin“ gehen, der dritte Preis (1000 Euro) an Johannes Krahl aus Mannheim für die Komposition „Nautilus“.

Die fünfköpfige Fachjury hatte am 28. Januar unter Vorsitz von Landrat Volker Knörr (CDU) getagt und das Preisgeld von insgesamt 5000 Euro auf drei Werke verteilt. Die prämierten Kompositionen wurden als innovativ, stilistisch überzeugend und handwerklich herausragend bewertet.

Die Preisverleihung und die Uraufführung der drei Werke sind für Herbst 2026 geplant. Verschiedene Ensembles sollen die Stücke erstmals aufführen. Der Otto-Ditscher-Preis wird vom Rhein-Pfalz-Kreis vergeben und erinnert an den gleichnamigen Illustrator und Künstler. Er würdigt herausragende Leistungen in den Bereichen Illustration, Buchkunst und – in wechselnden Jahren – Komposition. Die Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz unterstützt den Wettbewerb finanziell.