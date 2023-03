Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kann man den Göttern in Weiß noch vertrauen? Und leiden die Patienten wirklich immer an den Symptomen, die sie beschreiben? Mit der Klinik-Komödie „Doppelzimmer“ hebt das Oststadt-Theater in Mannheim ein herrliches Verwirrspiel auf die Bühne. Ein besonderer Zuschauer aber ist nicht aufgetreten.

Ein Patient namens Otto wird gesucht. Otto Schneider, um genau zu sein. Der Junior-Boss einer Privatklinik, die ihre beste Zeit hinter sich zu haben scheint, soll sich als ganz gewöhnlicher