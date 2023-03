Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in Rheingönheim Rosemarie Fuhrmann getroffen. Die 87-Jährige stammt aus Ostpreußen, lebt aber seit 1950 in der Region und hat 1966 nach Ludwigshafen geheiratet.

Wie sind Sie denn hier gelandet?

Ganz einfach: als Flüchtlinge.

Wie kam es dazu?

Ich habe das Kriegsende als Neunjährige erlebt. In diesem Alter