Ostern wird zur Stadtrallye: In Schifferstadt sind Buchstaben-Eier versteckt.

Seit dem 30. März und noch bis 10. April findet in Schifferstadt die Osterrallye statt. In 22 teilnehmenden Betrieben sind laut Stadtverwaltung hölzerne Ostereier versteckt, auf denen jeweils ein Buchstabe abgebildet ist. Ziel der Aktion ist es, alle Buchstaben zu finden und zu einem Lösungswort zusammenzusetzen. Wer mitmachen möchte, kann die teilnehmenden Geschäfte besuchen, die Buchstaben sammeln und das Lösungswort auf einer Gewinnspielkarte eintragen. Diese kann entweder im Rathaus abgegeben oder per E-Mail an stadtmarketing@schifferstadt.de geschickt werden. Einsendeschluss ist der 13. April.

Zu den 22 Betrieben, die sich an der Aktion beteiligen, zählen unter anderem die Apotheke am Schillerplatz, Brillen Bott, das Rex Kino Center, die Stadtbücherei und das Marktlädl. Die Preise für die Gewinner werden von den teilnehmenden Geschäften zur Verfügung gestellt. Die Osterrallye wird von der Stadtverwaltung Schifferstadt organisiert.