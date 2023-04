Für besondere Geschenkideen zu Ostern wirbt die Tourist-Information Ludwigshafen am Berliner Platz mit Verweis auf ihre eigene Produktpalette: So ist dort etwa der Ludwigshafener Rhoiwasser-Gin mit dem Cumpan-Kräuterbitter erhältlich. Die LU-Box in zwei verschiedenen Sortierungen sei längst ein Klassiker im Verkaufssortiment.

Beim Rhoiwasser-Gin handelt es sich um einen New Western Dry Gin mit dem Gin-typischen Wacholderaroma, aber auch mit einer deutlichen Note von Rosmarin und Zitrone. Die Aromen von Rose und Kardamom setzen weitere Akzente. Dieser Gin wird mit Alkohol der Ludwigshafener Firma Berkel hergestellt. Produziert wird er in der Manufaktur von Roland Hick in Otterstadt, ein kleiner Ein-Mann-Betrieb, der vieles in Handarbeit leistet.

Erhältlich ist dieser Gin auch im Set mit dem Kräuterbitter Cumpan, eine Kreation mit Auszügen aus Kräutern, Wurzeln und Beeren, die die Firma Berkel anlässlich ihres 175. Jubiläums nach altem Familienrezept neu aufgelegt hatte. Der Rhoiwasser-Gin in einer Flaschengröße von 0,2 Liter gibt’s zum Preis von 19,50 Euro. Das Set mit dem Kräuterbitter (ebenfalls 0,2 Liter) kostet 34,50 Euro.

Leckereien aus Ludwigshafen sind in zwei Sortierungen der Ludwigshafen-Boxen zusammengestellt: einmal als XL-Version und eine weitere Variante, die auch bequem per Versand zu beziehen ist. Die sogenannte Versandbox enthält ein Dubbeglas mit dem Aufdruck „Ludwigshafe – Des Door zur Pfalz“ und 250 Gramm Kaffee der Rösterei Mohrbacher. Außerdem sind ein 250-Gramm-Glas Honig von Ludwigshafener Bienen, ein 150 ml Glas Bärlauch-Pesto von Jörg Ceglarek, einem Händler auf Ludwigshafener Wochenmärkten, eine 250-Gramm-Packung Ankernudeln vom Hersteller Pfalz Nudel, eine Dose Hausmacher Bio-Wurst der Bio-Metzgerei Micol aus Oppau mit rund 200 Gramm Inhalt sowie Pralinen von der Bäckerei Seibold enthalten. Ergänzt wird das Sortiment mit einem Fotobuch mit Impressionen aus der Stadt am Rhein sowie mehreren Broschüren. Der Verkaufspreis dieser Box liegt bei 39 Euro.

Die XL-Box gilt als Premium-Version. Zum Preis von 49 Euro beinhaltet diese zusätzlich eine Flasche Bio-Wein des Top-in-LU-Fachgeschäfts Kichererbse und eine Flasche Pfalzstoff der Bierbrauerei Mayer’s Brauwerk. An Printprodukten liegt dieser Version zusätzlich eine Panorama-Postkarte mit einem Ludwigshafener Bildmotiv bei.

Die Tourist-Information hat von Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet.