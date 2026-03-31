Unter dem Motto „Frieden durch Völkerrecht“ rufen das Friedensbündnis Mannheim und das Ostermarschbündnis am Ostersamstag, 4. April, zur Teilnahme am Ostermarsch in Mannheim auf. Die Demonstration beginnt um 13 Uhr am Paradeplatz und führt über die Breite Straße zum Alten Messplatz in der Neckarstadt, wo ab etwa 14.30 Uhr die Abschlusskundgebung mit Reden und kulturellen Beiträgen geplant ist. Die Veranstalter betonen in ihrem Aufruf die Dringlichkeit, Konflikte weltweit friedlich zu lösen: „Ukraine, Gaza, Westjordanland, Sudan, Syrien, Rojava, Iran, Venezuela – die Liste der Kriege, Besatzungen und Eskalationen scheint kein Ende zu nehmen“. Ziel müsse es deshalb sein, auf Diplomatie, Abrüstung und internationale Zusammenarbeit statt auf militärische Gewalt zu setzen.