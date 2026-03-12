Die Kinderbibliothek und das Ideenwerk der Stadtbibliothek Ludwigshafen bieten in der ersten Osterferienwoche von Montag, 30. März, bis Donnerstag, 2. April, in ihrem Osterferienprogramm verschiedene Angebote und Workshops für Kinder von drei bis zwölf Jahren mit Annabel Huwig und Daniel Rübel an. Kinder von drei bis sieben Jahren sind in dieser Ferienwoche jeden Tag von 10 bis 11.30 Uhr in die Kinderbibliothek, Bismarckstraße 29, eingeladen. Die Teilnahme von Kindern bis einschließlich fünf Jahren ist nur mit Begleitperson möglich. Am 30. März steht für die jüngeren Kinder spielerisches Programmieren mit Bee- und Blue-Bot auf dem Programm, am 31. März spielerisches Programmieren mit Cubetto und Matata-Lab. Mit Lego konstruieren können die Kinder am 1. und 2. April, es wird für Ostern gebastelt. Dazu gibt es ein Kamishibai. Für eine kleine Snackpause sollten die Kinder Verpflegung dabeihaben.

Lasercutter erkunden und plotten

Das Programm für die Acht- bis Zwölfjährigen findet jeden Tag von 10 bis 15.30 Uhr im Ideenwerk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, statt. Mittagspause ist hier von 12 bis 13 Uhr. Die Teilnehmenden können am 30. März den Lasercutter erkunden und plotten. Am 31. März lernen sie Sphero-Bolt kennen und beschäftigen sich mit 3-D-Modellieren und -Drucken. Brettspiele selbst entwerfen können die Kinder am 1. April. Makey-Makey und ein Stop-Motion-Filmworkshop werden am 2. April angeboten. Auch hier gilt Selbstverpflegung, die Kinder müssen ihr eigenes Essen mitbringen. Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos.

Die Anmeldung ist für jeden Workshop einzeln möglich und erforderlich. Infos und Anmeldung unter Telefon 0621 504-2608 sowie im Netz: www.ideenw3rk.de.