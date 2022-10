Das Ostasieninstitut (OAI) der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen lädt Interessierte zu einer Vortragsreihe rund um wirtschaftliche Entwicklungen in der Volksrepublik China ein. Die Vorträge sind öffentlich und finden im Ostasieninstitut, Rheinpromenade 12, im Raum „Tokyo“ statt (ohne Anmeldung). Die Reihe startet am Mittwoch, 12. Oktober, 16 Uhr, mit dem Vortrag „Der chinesische Aktienmarkt – ups and downs“ von Mirko Wormuth und setzt sich in November und Dezember mit insgesamt sieben Vorträgen fort, davon zwei in englischer Sprache. Die Vorträge dauern etwa eine Stunde und schließen mit einer Fragerunde ab. Infos zum Programm im Netz unter www.ostasieninstitut.com/2022/09/vortragsreihe-aktuelle-wirtschaftsentwicklungen-in-der-vr-china/