Die Nördliche Innenstadt hat einen neuen Ortsvorsteher: Die Stichwahl am Sonntag hat der SPD-Kandidat Osman Gürsoy gewonnen. Er erhielt 55,3 Prozent der Stimmen. Sein Konkurrent von der CDU, Wolfgang Leibig, bekam 44,7 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 10,3 Prozent. Gürsoy konnte 736 Stimmen auf sich vereinigen, Leibig 594. Wahlberechtigt waren rund 13.000 Wähler, von denen sich nur knapp 1350 an der Wahl beteiligten. „Die Wahlbeteiligung ist enttäuschend, wie schon beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) als Wahlleiterin. Der Ludwigshafener SPD-Chef David Guthier sprach dennoch von einem „tollen Wahlerfolg“ für Gürsoy und seine Partei. Die Wahl habe wegen Corona unter schwierigen Bedingungen stattgefunden. CDU-Kandidat Leibig gratulierte dem Gewinner und meinte: „Wir haben eine sehr gute Figur gemacht. Die CDU hat eine geschlossene Mannschaftsleistung abgeliefert.“ Gürsoy selbst zeigte sich glücklich über seinen Sieg: „Es ist für mich eine Ehre, in die Fußstapfen von meinem Vorgänger Antonio Priolo zu treten.“ Der SPD-Ortsvorsteher war im September gestorben, deswegen musste ein Nachfolger gewählt werden.

