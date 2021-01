Bei der Stichwahl des Ortsvorstehers der Nördlichen Innenstadt am 24. Januar bleibt es bei dem Duell zwischen Osman Gürsoy (SPD) und Wolfgang Leibig (CDU). Da Leibig bei der Auszählung am Sonntag nur eine Stimme Vorsprung vor dem drittplatzierten Georgios Vassiliadis (unabhängig) hatte, wurde am Montag noch einmal nachgezählt. Dies hatte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) als Wahlleiterin veranlasst. Die Nachzählung ergab: Leibig hat 311 Stimmen bekommen und Vassiliadis 309 Stimmen und somit zwei Stimmen weniger. Der unabhängige Kandidat hatte gehofft, vielleicht doch noch auf Platz zwei und somit in die Stichwahl zu kommen. Laut Nachzählung ergibt sich folgende Stimmenverteilung: Osman Gürsoy 484 Stimmen, Wolfgang Leibig 311, Georgios Vassiliadis 309, Gisela Witt-Pieper 246, Anita Hauck 141, Bernhard Wadle-Rohe 62 und Jessica Bauer 55. Die Wahlbeteiligung lag bei 12,4 Prozent. Das Ergebnis des ersten Wahlgangs vom 10. Januar stellt der Wahlausschuss am Mittwoch fest. Die Sitzung wird live im Internet auf der städtischen Homepage übertragen.