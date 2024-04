Mit Lutz Wind (55), Ralf Hoock (63), Cornelia Kistner (49), Isabelle Neumann (25) und dem Landtagsabgeordneten Bernhard Braun (65) stellen die Grünen zum ersten Mal seit 2009 wieder eine Liste für die Wahl zum Ortsbeirat in Rheingönheim am 9. Juni. Wind, der zugleich fürs Ortsvorsteheramt kandidiert, wohnt seit 2019 mit seiner Frau und seinem achtjährigen Sohn im südlichen Stadtteil.

„Wir sind damals von der Mannheimer Innenstadt über den Rhein ins Grüne gezogen, und jetzt setze ich mich intensiv dafür ein, dass es hier noch grüner wird“, sagt der 55-Jährige, der für einen Wissenschaftsverlag tätig ist. Wind will sich für Ausbau und Erhalt des Radwegenetzes in und rund um Rheingönheim engagieren. Die Schulwege müssen aus seiner Sicht so gut und sicher wie möglich sein: „Mich stört von Anbeginn in Rheingönheim, dass Neuhöfer Straße und Hoher Weg als Durchgangsstraßen zum Teil als Rennstrecken dienen. Tempo 30 innerorts ist einfach zeitgemäß. Dieses dicke Brett bohren wir Grüne beharrlich weiter.“

Eine weitere Erschließung von Neubaugebieten kommt für Wind nicht in Frage: „Sickerflächen und Frischluftschneisen werden benötigt, keine weitere Flächenversiegelung.“ Als weiteren Schwerpunkt seiner Politik plant Wind, die Zusammenarbeit aller Menschen, Vereine und Einrichtungen zu fördern und Aktivitäten und gemeinsame Veranstaltungen zu unterstützen. Besonders wichtig sind Wind „vielfältige Sportangebote für Kinder und Jugendliche“.

Amtsinhaber ist Wilhelm Wißmann (77, CDU), der erneut antritt. Für die SPD kandidiert Rainer Geiger, 61.