Rainer Geiger, 61, Vorsitzender der SPD Rheingönheim, Mitglied im Vorstand des Stadtverbands und langjähriges Mitglied seiner Partei, hat offiziell seine Kandidatur für das Amt des Ortsvorstehers in Rheingönheim bekanntgegeben. Neben Geiger wurden bei der jüngsten Versammlung des Ortsvereins folgende Kandidaten für den Ortsbeirat nominiert: Julia May, Thomas Engeroff, Oliver Bellin, Fatih Mehmet Ay, Klaus Dietrich und Michelle Hauth. Die beiden Vorsitzenden May und Geiger bezeichnen diese Liste als „SPD-Team Rheingönheim“, die mit ihrem Altersdurchschnitt von 42 Jahren für einen Generationenwechsel stehe.

SPD: Ein Mann für innovative Lösungen

Geiger bringt laut SPD umfangreiche berufliche Erfahrung mit. Als leitender Informatiker bei einem großen christlichen Non-Profit-Unternehmen verfüge er über das Fachwissen und die Kompetenz, um innovative Lösungen zu entwickeln. Geiger sei gläubiger Christ und engagiere sich aktiv in seiner Gemeinde. Früher bei der BASF tätig, war er auch Mitarbeitervertreter und brachte sich ehrenamtlich als Referent in der Erwachsenenbildung bei der Gewerkschaft IG BCE ein. Darüber hinaus habe er sich als Psychologischer Diplomcoach ausbilden lassen. Amtsinhaber ist Wilhelm Wißmann (77, CDU), der erneut antritt.