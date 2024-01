Die Grünen in der Nördlichen Innenstadt haben Gisela Witt (65) als Kandidatin für das Amt der Ortsvorsteherin bei der Kommunalwahl am 9. Juni nominiert. Zugleich ist sie Spitzenkandidatin für den Ortsbeirat. „Sie ist generationsübergreifend gut vernetzt, ihr Engagement für den Stadtteil findet in weiten Teilen der Gemeinschaft hohe Anerkennung“, sagt Matthias Jurczak als Sprecher des Kreisverbands über sie. Witt betont die Bedeutung ihrer Mannschaft: „Mit einem so starken und engagierten Team an meiner Seite bin ich zuversichtlich, dass wir in Nord Großes erreichen können. Unser Fokus liegt auf einer besseren Lebensqualität und einem guten Zusammenleben, das die Bedürfnisse aller Bewohner berücksichtigt.“ Das Team der Grünen wird komplettiert durch Tom Diemer auf Listenplatz 2, gefolgt von Stephan Sprotte, Emin Özüak, Saly Diallo sowie Hans-Joachim Hartwig. Amtsinhaber ist Osman Gürsoy (35, SPD), für die CDU tritt Anthimos Dimitriadis (49) an, für die FDP Jessica Bauer (27), für die AfD vermutlich Johannes Thiedig (47).