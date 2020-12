950 der 13.500 Wahlberechtigten in der Nördlichen Innenstadt haben bereits Briefwahl für die dortige Neuwahl des Ortsvorstehers beantragt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Frist zur Abgabe von Briefwahlanträgen endet am Freitag, 8. Januar, 18 Uhr. Bis dahin müssen die Anträge beim Wahlamt im Rathaus eingegangen sein. Die Briefwahlunterlagen können nicht nur online auf www.ludwigshafen.de sondern auch per Post oder per E-Mail an briefwahl@ludwigshafen.de angefordert werden. Dabei müssen Wahlberechtigte folgende Daten angeben: den Familiennamen, die Vornamen, den Tag der Geburt und die Wohnanschrift mit Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort. Briefwahlanträge befinden sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungen. Die Beantragung der Briefwahlunterlagen online ist wegen der Postlaufzeiten nur bis 6. Januar, 0 Uhr, möglich. Fragen rund um die Wahl beantwortet das Wahlamt unter Telefon 0621/504-3830. Zur Wahl am Sonntag, 10. Januar, treten sieben Kandidaten an.