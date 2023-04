Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vier Männer und drei Frauen treten bei der Ortsvorsteherwahl in der Nördlichen Innenstadt an. Alle wollen die Nachfolge des verstorbenen Antonio Priolo (SPD) antreten. Ein Überblick.

Die Ortsvorsteherwahl am 10. Januar im Hemshof und in West wirft ihre Schatten voraus. In der Sitzung des Wahlausschusses unter Vorsitz von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) wurden am