Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Bürger im Hemshof und im Stadtteil West werden am 10. Januar einen neuen Ortsvorsteher wählen. Die Wahl ist nötig, weil Anfang September der bisherige Ortsvorsteher Antonio Priolo (SPD) im Alter von 65 Jahren gestorben ist. An Kandidaten für seine Nachfolge herrscht kein Mangel. Erste Bewerber haben bereits Interesse bekundet.

Der Ortsbeirat Nord hat am Donnerstagabend einstimmig für den von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Wahltermin am 10. Januar gestimmt. Nun muss am kommenden Montag noch der Stadtrat den Urnengang