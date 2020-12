Die rund 13.500 Wahlberechtigten für die Wahl des neuen Ortsvorstehers in der Nördlichen Innenstadt können ab sofort Briefwahl beantragen. Seit Montag ist der entsprechende Link auf der städtischen Internetseite freigeschaltet und auch das Briefwahlamt im Rathaus geöffnet.

Die Briefwahlunterlagen können nicht nur online, sondern auch per Post oder per E-Mail an briefwahl@ludwigshafen.de angefordert werden. Dabei müssen Wahlberechtigte zwingend folgende Daten angeben: den Familiennamen, die Vornamen, den Tag der Geburt und die Wohnanschrift mit Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort. Das Briefwahlamt im Rathaus hat montags bis freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr und zusätzlich donnerstags von 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Dort kann auch direkt gewählt werden. Auf Grund der Corona-Pandemie werden Wähler allerdings gebeten, möglichst die Briefwahl zu nutzen.

Die Wahlbenachrichtigungen, auf deren Rückseite ein Antrag für die Briefwahl aufgedruckt ist, werden voraussichtlich ab Freitag bis spätestens 20. Dezember zugestellt. Wer dann noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, sollte sich beim Wahlamt unter E-Mail briefwahl@ludwigshafen.de oder Telefon 0621/504-3830 melden.