Die Grünen schicken Gisela Witt als Kandidatin ins Rennen bei der Wahl des neuen Ortsvorstehers für die nördliche Innenstadt. Die Wahl am 10. Januar (Stichwahl: 24. Januar) wird erforderlich, da Amtsinhaber Antonio Priolo (SPD) im September nach schwerer Krankheit gestorben ist. Witt ist nach Wolfgang Leibig (CDU) und Osman Gürsoy (SPD) der dritte offiziell nominierte Kandidat für die Wahl. Die 61-Jährige war schon bei der Kommunalwahl 2019 angetreten und schaffte es als erste Grüne in Ludwigshafen in eine Stichwahl. Dort war sie dann knapp gegen Priolo unterlegen. Laut Mitteilung der Grünen ist Witt einstimmig nominiert worden. Sie ist überzeugte Hemshöferin und engagiert sich für ihre Partei im Ortsbeirat sowie im Stadtrat. Witt ist selbstständige Medien- und Kunstpädagogin und hat Lehrverpflichtungen an der Hochschule Mannheim. Ihr Ziel ist die Stärkung der nördlichen Innenstadt. Dafür will sie Vereine und Gruppen einbinden sowie gegen die Vermüllung kämpfen. Mit Bürger-Patenschaften will sie für mehr Grün im Stadtteil sorgen.