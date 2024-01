In der jüngsten Mitgliederversammlung der FDP Gartenstadt ist Joachim Vocke einstimmig als Ortsvorsteherkandidat nominiert worden. Er führt zudem als Spitzenkandidat die liberale Ortsbeiratsliste an. Vocke ist seit 2009 Mitglied des Ortsbeirats. Der 62-jährige Vermögensberater ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Er engagiert sich seit 20 Jahren in der FDP und arbeitet unter anderem im Landesfachausschuss Wirtschaft und Verkehr mit.

„Die Gartenstadt ist ein schöner, attraktiver und erfreulicherweise auch ein sicherer Stadtteil. Dennoch gibt es natürlich Aufgaben, die in den nächsten Jahren weiter verfolgt und trotz weitgehend leerer Kassen angegangen werden müssen“, sagt Vocke. „Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum und müssen an ein paar neuralgischen Punkten die Verkehrssicherheit verbessern. Wir müssen nach jahrelangem Stillstand endlich das Volkshaus der schon lange geplanten sinnvollen Nutzung als Kindertagesstätte zuführen, und natürlich gibt es leider auch bei uns bisweilen Defizite im Bereich Sauberkeit.“

Besseres Radwegenetz

Auch das Radwegenetz sei zum Teil stark verbesserungswürdig. „Ich werde mich um all diese Themen kümmern und mich für die Menschen im Stadtteil und ihre Belange einsetzen“, verspricht Vocke. Die weiteren Plätze der Ortsbeiratsliste belegen: Harald Münstermann, Pascal Friederici, Christine Vocke und Uwe Zmeschkal.

Die SPD schickt bei der Kommunalwahl am 9. Juni Amtsinhaber Andreas Rennig (60) ins Rennen, die CDU Ulrich Sommer (60).