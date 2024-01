Der FDP-Ortsverband Friesenheim hat Sven Lieblang zum Ortsvorsteher- und Spitzenkandidaten nominiert. Der 45-jährige Betriebswirt stehe für Freiheit, Mündigkeit, Selbstbestimmung, Meinungsfreiheit und Technologieoffenheit anstatt Verbote und Bevormundung, so die Liberalen. Seine Kontaktfreudigkeit möchte er weiterhin aktiv in die politische Arbeit einbringen, um Menschen für die Politik zu begeistern.

„Mein Friesenheim liegt mir am Herzen. Ich bin stets offen für die Belange in meinem Stadtteil“, sagt Lieblang. Die Schwerpunktthemen der FDP in Friesenheim seien der Erhalt der Attraktivität des Stadtteils, eine wertige Wohnkultur, die Instandhaltung und der Ausbau von Radwegen, die Stärkung des kulturellen Angebots sowie Ordnung und Sauberkeit. Vermüllungszustände wie in der Teichgasse gelte es, massiv zu bekämpfen. Ebenso will sich Lieblang für mehr Sicherheit einsetzen, damit die Menschen nachts ohne Angst durch den Stadtteil gehen könnten. Die weiteren Plätze der Ortsbeiratsliste belegen Lydia Popp, Tim Kammermeyer, Andreas Werling und Dieter Schneider.

In Friesenheim wird es einen neuen Ortsvorsteher geben, denn Amtsinhaber Günther Henkel (67, SPD) tritt nicht mehr an. Für die SPD geht Eva Kraut (67) ins Rennen, für die CDU Thorsten Ralle (56).