Aufgrund der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie können Bürger die Präsentation der Ergebnisse der Ortsvorsteherwahl in der Nördlichen Innenstadt am Sonntag,

10. Januar, nicht bei einer großen Veranstaltung im Stadtratssaal, sondern nur online mitverfolgen. Wie die Verwaltung mitteilt, können Interessierte am 10. Januar ab 18.30 Uhr unter www.ludwigshafen.de die eingehenden Ergebnisse aus den Stimmbezirken live mitverfolgen. Präsentiert werden die Ergebnisse zwar wie gewohnt im Stadtratssaal. Wegen der Corona-Auflagen dürfen aber nur wenige Personen vor Ort sein. Am Wahlsonntag werden Wahllokale in der Gräfenauschule, der Goetheschule Nord und im Theodor-Heuss-Gymnasium eingerichtet. Sie sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Wähler werden gebeten, die Abstandsregeln einzuhalten und bei der Stimmabgabe einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Zur Wahl müssen die Wahlbenachrichtigung und der Personalausweis mitgebracht werden. Sieben Kandidaten treten an: Osman Gürsoy (SPD), Wolfgang Leibig (CDU), Gisela Witt (Grüne), Bernhard Wadle-Rohe (Linke), Jessica Bauer (FDP) sowie Georgios Vassiliadis und Anita Hauck (beide als Einzelbewerber). Wahlberechtigt sind rund 13.500 Bürger in den Stadtteilen Nord und West. Weitere Informationen – auch zur Briefwahl – gibt es unter www.ludwigshafen.de. Schlagwörter Ludwigshafen Hemshof