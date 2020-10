Der CDU-Ortsverband hat Wolfgang Leibig einstimmig zum Ortsvorsteherkandidaten für die Nördliche Innenstadt gewählt. Der 55-Jährige hat bereits als stellvertretender Ortsvorsteher Erfahrungen gesammelt und war auch schon bei Ortsvorsteherwahlen als Kandidat angetreten. Leibig kündigte an, dass er gegen die fortschreitende Vermüllung des Stadtteils ebenso einschreiten wolle wie gegen wildes Parken. „Ziel muss eine saubere und ordentliche Altstadt mit Herz sein“, forderte Leibig. Außerdem müsse der Zusammenhalt in der Bevölkerung gefördert werden. Es dürfe keine gesellschaftliche Spaltung erfolgen. Die einstimmige Nominierung spiegele Leibigs „gute Arbeit in der Partei und im Stadtteil wider,“ meinte Panagiotis Drosos, stellvertretender Ortsvorsitzender. Die Wahl findet am 10. Januar statt. Die Wahl war nach dem Tod von Amtsinhaber Antonio Priolo notwendig geworden.