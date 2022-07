Im Juli finden zwei weitere Führungen der Veranstaltungsreihe „Ortsvorsteher zeigen ihren Stadtteil“ statt. Nach Angaben der Lukom führt Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) am 15. Juli, 17 Uhr, durch die Innenstadt. Auch ein „Abschied vom Rathaus“ stehe auf dem Programm seines Rundgangs. Treffpunkt ist der Brunnen am Berliner Platz, ein anschließender Imbiss bildet den Abschluss des Rundgangs, für den es laut Lukom keine Begrenzung der Teilnehmerzahl gibt. Am 23. Juni, ab 18.30 Uhr, führt dann Osman Gürsoy (SPD) durch die Nördliche Innenstadt und widmet sich dem Thema „Altstadt im Wandel“. Treff und Start ist am Europaplatz vor dem Stadthaus Nord. Voranmeldung: unter Telefon 0621 512035 und 0621 512036, oder per Mail an tourist-info@lukom.com. Die Teilnahmegebühr von fünf Euro ist bei der Führung zu bezahlen.