Antonio Priolo erliegt am 8. September einer schweren Krebserkrankung. Der Sizilianer wurde nur 65 Jahre alt. Er war elf Jahre lang Ortsvorsteher im Hemshof und West.

Antonio Priolo war für viele Bewohner seines Stadtteils einfach nur der „Bürgermeister“. Er war mit Leib und Seele Ortsvorsteher, war überall präsent und engagierte sich. Der gelernte Dreher und spätere Personaldisponent der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) trat 1994 in die SPD ein. Mit 54 Jahren wurde er in der Kommunalpolitik aktiv. 2009 wurde er Stadtrat und Ortsvorsteher. 2019 wurde bei ihm ein Hirntumor entdeckt. Er machte weiter – so gut, wie es eben noch ging. Die Ortsvorsteherwahl gewann er ohne Wahlkampf. Den Kampf gegen den Krebs hat er verloren. Wer an seine Stelle rückt, entscheidet sich im Januar. Dann wird ein neuer Ortsvorsteher gewählt. Sieben Kandidaten stehen zur Auswahl.