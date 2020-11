Jessica Bauer ist von der FDP einstimmig als Kandidatin für die Ortsvorsteherwahl am 10. Januar in der Nördliche Innenstadt nominiert worden. Die 24-Jährige ist als Teamleiterin in einem pfälzischen Freizeitpark tätig. Ihr politisches Interesse wurde schon sehr früh in der Familie geweckt, ihr Vater Friedrich Bauer ist FDP-Stadtrat und Ortsbeirat. Jessica Bauer hat bereits in der Vergangenheit als FDP-Kandidatin für den Ortsbeirat, den Stadtrat sowie als Ortsvorsteherin kandidiert. Als jüngste Kandidatin möchte sich für mehr Sauberkeit und Ordnung im Stadtteil einsetzen. Ebenso sind ihr eine verbesserte Wohnraumsituation mit günstigen Wohnungen wichtig.

Einsatz fürs „Kinderparadies“

Die Ausweitung der Schulsozialarbeit und bessere personelle und auch bauliche Ausstattung der Kitas und Schulen sind weitere Ziele. Ihr besonderes Augenmerk gilt dem „Kinderparadies“ im Friedenspark, dem „Café Alternativ“, dem Jugendclub in der Bliesstraße sowie den übrigen Einrichtungen im Stadtteil. Für Jugendliche müsse eine Anlaufstelle geschaffen werden, wo sie Hilfe bei Problemen im Elternhaus, in der Schule, in der Ausbildung oder mit Freunden anfordern können. Außerdem müsse nach dem Abriss des Rathaus-Centers Ersatz für die Nahversorgung geschaffen wird. Neben Jessica Bauer kandidieren Osman Gürsoy (SPD), Wolfgang Leibig (CDU), Gisela Witt (Grüne) und Bernhard Wadle-Rohe (Linke) bei der Ortsvorsteherwahl.