Oppau hat am ersten Tag des Jahres den Anfang gemacht. Am Wochenende ziehen nun gleich mehrere Stadtteile und ihre Ortsvorsteher mit ihren Neujahrsempfängen nach. Am Samstag, 15 Uhr, lädt Andreas Rennig (SPD) in der Gartenstadt ein. Im evangelischen Gemeindesaal in der Kärntner Straße 23 wird er mit zahlreichen Gästen auf 2023 anstoßen. Der Empfang in Friesenheim mit Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) ist am Samstag, 19 Uhr, in der TSG-Halle (Eschenbachstraße 85) ein. 350 Gäste erwartet Süd-Ortsvorsteher Christoph Heller am Sonntag, 15 Uhr, zu einem umfangreichen Programm im Kulturzentrum Das Haus (Bahnhofstraße 30). Am Sonntag zur gleichen Uhrzeit geht auch der Empfang seines Amtskollegen Osman Gürsoy (SPD) in der Nördlichen Innenstadt über die Bühne: im Bürgersaal in der Hemshofstraße 44a.

OB-Rede digital

Die Neujahrsansprache von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) wird am Mittwoch, 11. Januar, 18 Uhr, auf dem Youtube-Kanal der Stadt unter www.youtube.com/StadtLudwigshafen übertragen. Wie die Verwaltung mitteilt, wird der Link dazu rechtzeitig auf www.ludwigshafen.de und in den sozialen Medien geteilt. Nachdem die Finanzaufsicht ADD den vorgelegten Haushaltsentwurf nicht akzeptiert hat, wird der übliche Neujahrsempfang im großen Stil Opfer des Rotstifts. Etwa 35.000 Euro würden damit eingespart, teilt die Verwaltung mit.