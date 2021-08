Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) ist verärgert über die Filmfestival GmbH, die ihre Kinolandschaft im Stadtpark in diesem Jahr entgegen früherer Absprachen erneut vergrößert habe.

„Es ist klar vereinbart worden, wie groß das Areal für das Filmfestival sein soll und dass es nicht größer als bisher sein soll“, sagte Heller im Ortsbeirat Süd am Mittwoch. Doch die Filmfestmacher hätten sich erneut nicht an die Vorgaben gehalten und mehr Platz in Anspruch genommen. „Ich bin verärgert und enttäuscht. Man darf die Akzeptanz der Anwohner nicht überstrapazieren. Es wird wieder Beschwerden geben“, meinte Heller. Einerseits habe es das Festival wegen Corona schwerer in diesem Jahr, andererseits gebe es klare Vereinbarungen, die gebrochen worden seien. Die SPD klagte darüber, dass beim Aufbau der Zeltstadt die Tischtennisplatten demontiert und unsachgemäß gelagert worden seien. Wie sich bei der Ortsbeiratssitzung herausstellte, wurden die Platten mittlerweile in zirka 50 Metern Entfernung wieder aufgebaut und sind bespielbar.