Die Reihe „Ortsvorsteher zeigen ihren Stadtteil“ wird fortgesetzt. Dieses Mal ist Christoph Heller (CDU) an der Reihe. Er wird am kommenden Freitag ab 18 Uhr seinen Stadtteil – die südliche Innenstadt – vorstellen. Treffpunkt ist in der Unterkirche von Herz Jesu (Mundenheimer Straße). Seine Führung steht unter dem Motto „Ludwigshafen heute und morgen“. Daher gibt es zum Auftakt einen Vortrag von Klaus-Jürgen Becker vom Stadtarchiv. Im Anschluss lädt Heller zu einem Imbiss mit Neuem Wein und Zwiebelkuchen ein. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Daher sind Anmeldungen im Vorfeld unbedingt erforderlich: Telefon 0621/569940 oder E-Mail an maler.heller@t-online.de.