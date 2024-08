Um sich ein Bild vor Ort zu den Themen „Vermüllung“ und „Sperrmüllablagerungen“ zu machen, hat der Mundenheimer Ortsvorsteher Raymond Höptner (CDU) einen Tag lang die Straßenreinigung begleitet und beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) mitgearbeitet.

Pünktlich um 7 Uhr begann Raymond Höptner am vergangenen Mittwoch laut CDU seinen Einsatz zusammen mit den Mitarbeitern der Straßenreinigung. Neben dem Sammeln von liegen gelassenem Müll gehörte es zu Höptners Aufgaben, die Randbereiche der Straße zu reinigen, Mülleimer zu leeren und Spielplätze zu reinigen. Orte, die am Vortag noch gründlich gereinigt wurden, waren bereits am nächsten Tag wieder verschmutzt, heißt es von der CDU. Trotz Personalmangels gebe das WBL-Team täglich sein Bestes, um die Stadt sauber zu halten – das verdiene Respekt und Anerkennung, betonte Höptner. Das Pilotprojekt der Stadtverwaltung zur mobilen Videoüberwachung gegen illegale Müllablagerungen begrüßt Raymond Höptner ausdrücklich und hofft, dass die mobile Videoüberwachung auch in Mundenheim eingesetzt wird.